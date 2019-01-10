|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.01.19 09:56
Движение поездов на месте схода вагонов в Оренбургской области восстановлено
"В 01:30 10 января аварийно-восстановительные работы завершены. В 02:10 произведен пробный пуск товарного поезда по четному пути", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях, отмечают спасатели.
Ранее сообщалось, что сход вагонов грузового поезда произошел в 06:33 мск среды на перегоне "Сарай-Гир - Абдулино". Пострадавших нет.
По данным Приволжского следственного управления на транспорте СКР, в результате инцидента произошел сход вагонов грузового поезда N 2482 нетоксичными грузами: цементный шлак, концентрат цинка и алкогольная продукция. 14 вагонов опрокинулись.
Также было значительно разрушены железнодорожный состав и полотно, произошло разрушение обеих веток пути длиной не менее 150 метров.
Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket