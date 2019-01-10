Сбербанк инициировал банкротство ОЗПЦ, сумма требований - 6,4 млрд рублей

10.01.19 10:07

© РИА Новости. Александр Демьянчук

10 января. Interfax-Russia.ru - Сбербанк подал заявление о банкротстве построенного четыре года назад Оренбургского завода промышленного цинкования (ОЗПЦ), говорится в картотеке арбитражных дел. Обращение в суд последовало в конце 2018 года.

Заявленная сумма требований составляет 6,36 млрд рублей. Их обоснованность Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит 1 февраля.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 33% долей ООО "ОЗПЦ" принадлежит структуре Сбербанка - ООО "СБК Премьер", 67% долей - Сергею Чернову (полностью или частично заложены в Сбербанке). В залоге у этой кредитной организации находятся также здания и сооружения, оборудование, машины, инструмент и комплектующие (всего действует 22 соответствующих договора).

Такая же структура собственности и у ООО "Уралэлектрострой", холдинга, в который, как говорится на сайте ОЗПЦ, входит это предприятие.

ОЗПЦ создан на базе Покровского авторемонтного завода. Новое производство было открыто в декабре 2014 года.

"Уралэлектрострой" вложил в проект 1,3 млрд. рублей, сообщалось в пресс-релизе правительства Оренбургской области. Оборудование приобреталось в лизинг, строительно-монтажные работы велись за счет собственных средств.

В 2017 году предприятие получило выручку в размере 558 млн рублей, чистая прибыль составила 485 тыс. рублей.