Региональная авиакомпания Сбербанка и ВТБ может быть создана на базе "ЮТэйр"

10.01.19 10:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 января. Interfax-Russia.ru - Региональная авиакомпания, проект которой по поручению правительства прорабатывают Сбербанк и ВТБ, может быть создана на базе "ЮТэйр", пишет газета "Ведомости" в четверг.

"Рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции", - отмечает издание, ссылаясь на источники, "знающие об этом от сотрудников госбанков", и человека, близкого к руководству Utair.

Вариант "забрать" Utair возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего перед Сбербанком, авиакомпания едва ли сможет расплатиться, передал один из собеседников газеты позицию банкиров. К тому же Минтранс на одном из недавних совещаний по долгам Utair заявил, что есть указание президента РФ не банкротить авиакомпании, говорит участник совещания.

Но использовать Utair в проекте можно и без получения доли в ней, а просто заключив соглашение о перевозках, говорят два собеседника "Ведомостей". Последний вариант был бы прозрачнее. Перевозчика для проекта тогда можно было бы отобрать по конкурсу, есть и другие претенденты помимо Utair, объясняют они.

Сбербанк и ВТБ предпочли бы партнерские отношения с будущим региональным перевозчиком - разработку модели бизнеса, кредитование, лизинг, но если понадобится и будет указание сверху, то станут и акционерами, уточняет другой собеседник. При этом создание авиакомпании с нуля означает большие невозвращаемые потери: надо законтрактовать минимум три самолета, нанять для них экипажи (по 5-6 на каждый) и бортпроводников и только тогда подать заявку в Росавиацию на сертификат эксплуатанта, рассмотрение может занять от полугода, добавляет он.

"Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали", - заявил представитель ВТБ. В Сбербанке и Utair от комментариев отказались. Конкретных предложений от банков по участию в региональном проекте в какой-либо форме еще не было, уточняет близкий к Utair источник.