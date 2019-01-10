Боевой корабль Северного флота прибыл в Севастополь на техобслуживание

10.01.19 10:26

© РИА Новости. Павел Львов

10 января. Interfax-Russia.ru - Большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" прибыл в Севастополь, сообщает в четверг штаб Черноморского флота (ЧФ).

"Целью визита БПК "Североморск" является пополнение запасов, отдых экипажа и плановое техническое обслуживание после выполнения задач дальнего похода", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что "весь период нахождения в зоне ответственности Черноморского флота экипаж корабля находится под управлением ЧФ".

Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс-АВН", что БПК ошвартуется на "Севморзаводе", "корабелы которого проведут на механизмах корабля плановые регламентные работы". Докование корабля не потребуется, уточнил он.

"Предполагается, что ремонт БПК продлится около месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба ЧФ, в Севастополе экипаж корабля встретил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

В течение трёх месяцев - с конца сентября по середину декабря 2018 года - моряки Северного флота действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.

Экипаж БПК "Североморск" выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018" в Индийском океане и в межфлотских манёврах ВМФ России в Средиземном море.

За время дальнего похода "Североморск" прошёл около 30 тыс. морских миль.