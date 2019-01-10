Автодор планирует реконструировать еще один участок трассы М-4 в Ростовской области к 2021 году

10.01.19 10:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Наблюдательный совет "Автодора" одобрил проведение реконструкции участка автомобильной дороги М-4 "Дон" в Ростовской области с 1024-го до 1036-го км, сообщила пресс-служба госкомпании.

Заказчиком выполнения работ выступит "Автодор", исполнитель будет определен по итогам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.

Начальная (максимальная) цена договора составит около 8,5 млрд рублей. В эту сумму также входит разработка рабочей документации и строительство временных зданий и сооружений.

Срок окончания реконструкции намечен на 30 сентября 2021 года. После завершения работ участок дороги будет открыт для эксплуатации на платной основе.

Сейчас из 1522 км общей протяженности трассы М-4 "Дон" 70% - участки автодорог первой технической категории. В настоящее время построено и открыто для эксплуатации на платной основе более 500 км этой дороги.

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск является основной вертикальной осью дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. В доверительное управление госкомпании "Автодор" М-4 "Дон" была передана в мае 2010 года.

В Ростовской области протяженность автодороги М-4 "Дон" составляет 354 км.