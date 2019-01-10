Корабельный авиаполк Северного флота на МиГ-29КР выполнит полеты с имитатора авианосца в Крыму

10.01.19 11:00

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 января. Interfax-Russia.ru - 100-й отдельный корабельный истребительный авиаполк (ОКИАП) Северного флота в ближайшее время впервые в полном составе перебазируется на аэродром Саки в Крыму, где затем выполнит полеты с находящегося там наземного имитатора авианосца, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.

"Перелет в Крым полка, на вооружении которого находятся истребители МиГ-29КР/КУБР, ожидается в конце февраля - начале марта", - уточнил он.

В Саках находится аналог авианосца - Наземный испытательно-тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА.

Собеседник агентства напомнил, что перед дальним походом тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" к берегам Сирии в 2016 году подготовку к походу на комплексе НИТКА в Крыму прошли летчики 279-го ОКИАП на самолетах Су-30 и Су-25УТГ.

Ранее сообщалось, что на комплексе НИТКА в Саках прошли подготовку к полетам на МиГ-29КР менее 10 летчиков, включая военных и гражданских летчиков-испытателей, а также пилотов 100-го ОКИАП. В Саках в то время находились четыре МиГ-29КР.

100-й ОКИАП Морской авиации Северного флота был сформирован в 2015 году. Первоначально в его составе были 24 истребителя МиГ-29КР/КУБР.

В ночь на 30 октября один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца

В настоящее время "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт и модернизацию на 35-м Судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Как сообщил ранее президент ОСК Алексей Рахманов, "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав ВМФ РФ в 2021 году.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.