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Мурманчане отпразднуют окончание полярной ночи

© РИА Новости. Павел Львов
10 января. Interfax-Russia.ru - В Мурманске в пятницу по традиции пройдет встреча первого рассвета спустя 40 дней полярной ночи.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для желающих увидеть первый рассвет будет организован транспорт, который отвезет от ближайших остановок к подножию сопки Солнечная горка, откуда ведется наблюдение. Мурманчан и гостей города просят одеваться тепло и быть готовыми к километровому подъему на сопку.

В мурманском Гидрометцентре отмечают, что расчетное время первого рассвета - 12.49 мск, световой день продлится всего 14 минут. Однако шансы увидеть солнце невелики, предупреждают синоптики.

"Нужно понимать, что на 11 января прогнозируется облачная погода", - пояснила "Интерфаксу" главный синоптик мурманского Гидрометцентра Наталья Алдарова.

Полярная ночь на широте Мурманска началась 2 декабря. В это время солнце не поднималось выше линии горизонта. На период полярной ночи для мурманских дошколят проводят оздоровительную кампанию, включающую употребление капсулированного рыбьего жира, занятия физической культурой, игры на свежем воздухе, закаливание и плавание. Для школьников вводится щадящий режим: уроки начинаются позднее и их продолжительность сокращена на пять минут. При этом учителям рекомендовано снизить объем домашних заданий и не задавать их вообще на выходные.

Традиция встречать первый рассвет после 40-дневной полярной ночи, в течение которой солнце не появляется из-за горизонта, зародилась в 2007 году по инициативе мурманского эколога-активиста Александра Пютсепа. В 2014 году А.Пютсепа не стало, но мэрия продолжила традицию. За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

В России, помимо Мурманска, полярную ночь могут наблюдать жители Норильска, Воркуты, Нарьян-Мара и Нового Уренгоя.

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