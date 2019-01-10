Тарифы ЖКХ в Орловской области с 1 января выросли на 1,7%, с 1 июля увеличатся еще на 2,2%

10.01.19 11:23

© РИА Новости. Илья Питалев

10 января. Interfax-Russia.ru - Средний рост тарифов на коммунальные услуги для жителей Орловской области в текущем году ожидается ниже уровня инфляции и предельного значения, обозначенного правительством РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Максимальный прирост размера платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям региона составит с января 2019 года 1,7%, с 1 июля - 4,4% (к январю 2018 года).

В связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% повышение тарифов за ЖКХ в текущем году пройдет в два этапа: с 1 января - на 1,7%, с 1 июля - еще на 2,2%.

Повышение тарифов с 1 января затронет потребителей коммунальных услуг от ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с применением НДС. Для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, роста тарифа не будет.

С 1 июля рост тарифов на электроснабжение для городского населения составит 1% или 4 копейки, для сельского населения и граждан, имеющих электроплиты, - 3 копейки. Сверх социальной нормы рост составит 3,3%. Для прочих потребителей оптовая цена на нерегулируемом рынке вырастет на 11%, тариф на передачу электрической энергии - на 2,9%.

Тарифы на газ по всем направлениям использования вырастут на 1,4%.

Рост тарифов на тепловую энергию составит от 0 до 3% и от 0 до 4% - на водоснабжение и водоотведение.

Для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в г. Орле, Дмитровском и Орловском районах области, приняты решения об установлении тарифов с ростом до 10%, учитывающих реализацию инвестиционных программ. В Покровском районе - за счет доведения тарифа до экономически обоснованного уровня. При этом превышения предельного индекса размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не будет.

Для регионального оператора по обращению с ТБО установлен тариф в 469,42 рублей за 1 кубометр. Плата одного человека в многоквартирном доме составит 78,24 рубля, индивидуальном жилом доме в городе - 97,79 рубля и индивидуальном жилом доме в сельской местности - 88 рублей.

"Граждане, у которых коммунальные услуги, включая обращение с твердыми коммунальными отходами, будут составлять более 22% от совокупного дохода семьи, имеют право на получение субсидии из областного бюджета. Для ее получения необходимо обращаться в органы социальной защиты населения", - говорится в сообщении.