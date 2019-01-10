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10.01.19 11:23
Тарифы ЖКХ в Орловской области с 1 января выросли на 1,7%, с 1 июля увеличатся еще на 2,2%
Максимальный прирост размера платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям региона составит с января 2019 года 1,7%, с 1 июля - 4,4% (к январю 2018 года).
В связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% повышение тарифов за ЖКХ в текущем году пройдет в два этапа: с 1 января - на 1,7%, с 1 июля - еще на 2,2%.
Повышение тарифов с 1 января затронет потребителей коммунальных услуг от ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с применением НДС. Для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, роста тарифа не будет.
С 1 июля рост тарифов на электроснабжение для городского населения составит 1% или 4 копейки, для сельского населения и граждан, имеющих электроплиты, - 3 копейки. Сверх социальной нормы рост составит 3,3%. Для прочих потребителей оптовая цена на нерегулируемом рынке вырастет на 11%, тариф на передачу электрической энергии - на 2,9%.
Тарифы на газ по всем направлениям использования вырастут на 1,4%.
Рост тарифов на тепловую энергию составит от 0 до 3% и от 0 до 4% - на водоснабжение и водоотведение.
Для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в г. Орле, Дмитровском и Орловском районах области, приняты решения об установлении тарифов с ростом до 10%, учитывающих реализацию инвестиционных программ. В Покровском районе - за счет доведения тарифа до экономически обоснованного уровня. При этом превышения предельного индекса размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не будет.
Для регионального оператора по обращению с ТБО установлен тариф в 469,42 рублей за 1 кубометр. Плата одного человека в многоквартирном доме составит 78,24 рубля, индивидуальном жилом доме в городе - 97,79 рубля и индивидуальном жилом доме в сельской местности - 88 рублей.
"Граждане, у которых коммунальные услуги, включая обращение с твердыми коммунальными отходами, будут составлять более 22% от совокупного дохода семьи, имеют право на получение субсидии из областного бюджета. Для ее получения необходимо обращаться в органы социальной защиты населения", - говорится в сообщении.
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