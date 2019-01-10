Тульская область в 2019 году продолжит расселение аварийного жилья

10.01.19 11:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - Города Тула и Алексин станут участниками программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда Тульской области в 2019 году, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Элеонору Шевченко.

"В 2019 году планируется переселение жителей аварийных домов в Туле и Алексине. На последующие годы, исходя из объема аварийного фонда, - в городе Новомосковск, Богородицком районе", - сказала Э.Шевченко.

Министр отметила, что новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья на федеральном уровне пока не приняты, при этом региональную программу планируется утвердить уже в первом квартале 2019 года.

Общие объемы финансирования программы она не уточнила.

В настоящее время муниципалитеты сформировали земельные участки под многоэтажную жилую застройку в непосредственной близости от магазинов и социальных объектов. От ресурсоснабжающих организаций получены предварительные технические условия.

В свою очередь, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил уделить особое внимание строительству социальных объектов.

Губернатор также отметил, что важно не только переселить жителей из аварийного жилья, но и обеспечить демонтаж расселенных домов, в том числе с привлечением коммерческих организаций для снижения бюджетных затрат.

В настоящее время в регионе проработан механизм оказания финансовой помощи муниципалитетам, где находится большое число расселенных домов.

По данным облправительства, в 2018 году в региональной программе переселения граждан из аварийного жилья приняли участие четыре муниципалитета: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Общий объем финансирования c учетом средств местных бюджетов составил более 507 млн рублей. Всего приобретено 267 квартир общей площадью 12,5 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что в 2013-2017 годах в рамках реализации региональной программы было расселено более 320 тыс кв. метров, жилищные условия улучшили 16,5 тыс. человек. Общие затраты на реализацию программы составили 11 млрд рублей.