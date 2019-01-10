Движение по Волоколамскому шоссе перекрыли в сторону области из-за затопления Тушинского тоннеля

10.01.19 11:55

Фото ЦОДД

10 января. Interfax-Russia.ru - В Москве затоплен водой Волоколамский транспортный тоннель, движение в область ограничено.

"Уважаемые водители, в Волоколамском транспортном тоннеле произошло наполнение водой дорожного полотна, движение в сторону Московской области перекрыто сотрудниками ГИБДД", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

В свою очередь в ГИБДД пояснили, что движение перекрыто по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в сторону области.

Главное управление МЧС России по Москве и столичная ГИБДД рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

В свою очередь в Центре организации дорожного движения сообщили "Интерфаксу", что в настоящее время движение транспорта по Тушинскому тоннелю в сторону области полностью перекрыто и на Волоколамском шоссе в этом направлении наблюдается серьезный затор.

Между тем, как сообщает корреспондент "Интерфакса", в районе Сокола сотрудники ДПС перекрыли съезд на Волоколамское шоссе в сторону области.