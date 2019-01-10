Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста фигуранток "Нового величия"

10.01.19 12:22

© РИА Новости. Антон Денисов

10 января. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста фигуранток дела "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Дорогомиловского суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - огласил решение судья в четверг.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

6 декабря Дорогомиловский суд по ходатайству следствия продлил домашний арест девушек до 13 марта.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

А.Павликова и М.Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, 16 августа по ходатайству следствия были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест.

Суд также сократил срок содержания девушек под домашним арестом на одни сутки.

Защитники девушек просили суд отменить решение Дорогомиловского суда, а также избрать в их отношении меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также адвокаты просили разрешить девушкам продолжить обучение.

По словам адвоката А.Павликовой Ольги Карловой, её подзащитная планирует сдать ЕГЭ, а для этого ей необходимо заниматься с репетиторами. М.Дубовик также планирует продолжить обучение в институте.

Адвокат А.Павликовой Николай Фомин заявил в суде, что большая часть всех экспертиз уже завершена. Он отметил, что первая лингвистическая экспертиза листовок и устава "Нового величия" не выявила экстремистских высказываний.

Защитник М.Дубовик Максим Пашков поддержал адвоката, отметив, что экспертиза была готова в начале октября, то есть до рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста.

"Следствие мотивировало необходимость продления домашнего ареста проведением экспертиз. Первая экспертиза была готова третьего октября. Фактически суд был введен в заблуждение. Экспертиза была готова, только результаты следствие не устраивали. Она показала, что никаких экстремистских высказываний ни в одном из представленных материалах не было", - сказал адвокат.

Н.Фомин также отметил, что следователь ознакомил обвиняемых и защитников с результатами экспертиз только после повторной лингвистической экспертизы.

"Следователь получает заключение повторное экспертизы, и только после этого знакомит защиту со всеми экспертизами. Это подтасовка определенных фактов и желание получить любыми методами желаемый результат", - сказал он.

По словам О.Карловой, в данной экспертизе были выявлены две фразы, "якобы попадающие, по мнению следствия, под статью "создание экстремистского общества".

Прокурор в свою очередь возражала против отмены решения суда первой инстанции.

"В настоящее время обвиняемые не лишены возможности получать медицинскую помощь. Полагаю, что оснований для отмены решения в настоящее время не имеется. Прошу оставить постановление Дорогомилоского суда без изменения", - добавила прокурор.