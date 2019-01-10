Американцы просят РФ создать версию "Союза", способного доставлять людей к Луне

10.01.19 12:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 января. Interfax-Russia.ru - Россия рассматривает просьбу американской стороны о создании возвращаемой версии корабля "Союз", который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил в интервью телеканалу " Россия-24 " (ВГТРК) глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Именно сегодня американцы, у которых происходят такие проблемы политического характера, настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты "Союзов" с американскими астронавтами даже несмотря на то, что американцы начнут летать на своих кораблях, и даже просят, чтобы мы разработали версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно - с тем, чтобы создать вторую, резервную космическую транспортную систему", - сказал он.

Кроме того, глава госкорпорации рассказал, что в 2022 году в первый полет должна отправиться новая российская ракета "Союз-5" "Иртыш".

"В 2022 году у нас должна появиться новая средняя ракета "Союз-5" "Иртыш". В 2022 году же начнет летные испытания новый пилотируемый корабль. Мы сейчас заложили основу для создания ракеты сверхтяжелого класса. Мы разворачиваем производство ракеты-носителя "Ангара", которая создана по модульному принципу. И легкая, и тяжелая "Ангара" серийно начнут производить с 2023 года. А в этом, 2019-м году мы возобновляем летные испытания тяжелой "Ангары", - сказал он.

Россия планирует запустить космический аппарат на Луну в 2021 году, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы направляем первый космический аппарат на Луну", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Следующие аппараты - "Луна-26" и "Луна-27" полетят соответственно в 2023 и в 2024 гг.", - уточнил Д.Рогозин.

По его словам, "это будет, в том числе, отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности".