Опасность схода лавин существует в горах Крыма 10-11 января - МЧС

10.01.19 13:05

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Крымское управление МЧС России предупреждает о существующей опасности схождения лавин из снега в районе популярного у жителей региона и туристов плато горы Ай-Петри на юге полуострова.

"Во второй половине 10 января и в течение 11 января в районе Ай-Петри ожидается сход мокрых снежных лавин", - говорится в сообщении ГУ МЧС в Крыму.

Спасатели просят крымчан и отдыхающих не ходить в горы в снегопад.

Как сообщалось, в начале января в районе Ай-Петри сошли четыре снежные массы общим объемом 800 кубометров, заблокировав проезд более 100 автомобилей, никто не пострадал. Порядка 300 человек провели ночь в горах, сотрудники МЧС и дорожники убрали снег.

Плато Ай-Петри - это вершина на южном берегу Крыма, на которой обустроена смотровая площадка. На автомобиле туда можно попасть по дороге Ялта - Бахчисарай, но движение на участке до Ай-Петри регулярно ограничивается из-за наледи и сугробов.