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10.01.19 13:05
Опасность схода лавин существует в горах Крыма 10-11 января - МЧС
"Во второй половине 10 января и в течение 11 января в районе Ай-Петри ожидается сход мокрых снежных лавин", - говорится в сообщении ГУ МЧС в Крыму.
Спасатели просят крымчан и отдыхающих не ходить в горы в снегопад.
Как сообщалось, в начале января в районе Ай-Петри сошли четыре снежные массы общим объемом 800 кубометров, заблокировав проезд более 100 автомобилей, никто не пострадал. Порядка 300 человек провели ночь в горах, сотрудники МЧС и дорожники убрали снег.
Плато Ай-Петри - это вершина на южном берегу Крыма, на которой обустроена смотровая площадка. На автомобиле туда можно попасть по дороге Ялта - Бахчисарай, но движение на участке до Ай-Петри регулярно ограничивается из-за наледи и сугробов.
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