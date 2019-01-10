Грунт у канала им.Москвы просел на площади в 75 кв.метров

10.01.19 13:14

© РИА Новости. Нина Зотина

10 января. Interfax-Russia.ru - Проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 5х15 м, сообщил руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Площадь (проседания - ИФ) - 75 кв.м. Все службы на месте. Вся техника имеющаяся на месте", - сказал Г.Елянюшкин в интервью телеканалу "Москва-24" в четверг.

По его словам, в результате проседания грунта выливается порядка 40-50 литров воды в секунду.

"Это небольшое количество. Больше неприятностей доставляет вынос грунта", - добавил глава предприятия.