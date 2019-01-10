На торги выставили три небольшие россыпи золота в Бурятии

10.01.19 13:29

© РИА Новости. Игорь Михалев

10 января. Interfax-Russia.ru - Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) выставил на аукционы три лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу россыпного золота в Бурятии, следует из материалов сайта для размещения информации о проведении торгов.

Торги назначены на 27 февраля, прием заявок завершится 5 февраля.

Все три участка - Гулхэн (Талали), Ойногорская площадь и Барун-Гол - планируется передать в пользование победителям торгов на срок 25 лет.

Балансовые запасы участка Гулхэн (Талали) по категории С1 оцениваются в 87 кг, С2 - 265 кг, забалансовые категории С2 - 25 кг, прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 295 кг, Р3 - 730 кг. Разовый стартовый платеж установлен в сумме 2,2 млн рублей.

Запасы Ойногорской площади по категории С2 равны 3 кг, забалансовые С2 - 13 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 122 кг, Р2 - 12 кг, Р3 - 767 кг. Стартовый платеж составляет 735 тыс. рублей.

Балансовые запасы участка Барун-Гол по категории С2 составляют 56 кг, прогнозные ресурсы Р2 - 150 кг, Р3 - 710 кг. Разовый платеж на старте торгов равен 520 тыс. рублей.