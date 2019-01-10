Иркутские врачи сделали все возможное для спасения умершего от онкозаболевания мальчика

10.01.19 13:36

© РИА Новости. Варвара Гертье

10 января. Interfax-Russia.ru - Минздрав Иркутской области отмечает, что врачи приложили максимальные усилия для лечения умершего минувшей ночью от онкологического заболевания ребенка Владислава Шестакова, о помощи которому президента РФ Владимира Путина попросили на пресс-конференции в декабре.

"В результате резкого ухудшения состояния здоровья ребенок Влад Шестаков скончался ночью 10 января 2019 года в связи с прогрессированием онкологического процесса IV стадии и метастазированием в жизненно важные органы, развитием осложнений, несовместимых с жизнью, несмотря на проведение искусственной вентиляции легких, постоянных гемотрансфузий, кардиотонической поддержки и приложения максимальных усилий реаниматологов и всех специалистов, задействованных в процессе лечения ребенка", - говорится в заявлении Минздрава в четверг.

20 декабря на пресс-конференции В.Путина журналист из Владивостока рассказал о болезни мальчика и попросил президента России помочь ему. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что помочь мальчику уже невозможно, поскольку время для этого ушло, врачи сделать ничего не могли.

Минздрав Иркутской области отмечает, что "проводимые реанимационные мероприятия не привели к успеху в связи со злокачественностью имевшегося у ребенка заболевания и распространением метастатических поражений во все органы, возникших на этом фоне вторичных осложнений".

При этом в свое время с целью определения тактики лечения были проведены более 10 телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Иркутской областной детской клинической больницы и министерства здравоохранения Иркутской области и специалистами НИМЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России, "которые подтвердили инкурабельность заболевания и нетранспортабельность ребенка".

"В дальнейшем нетранспортабельность ребенка и инкурабельность заболевания были подтверждены медицинскими специалистами клиник, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний, г. Кёльна и г. Барселоны", - говорится в сообщении.

"За все время нахождения Влада с 5 декабря 2018 года в палате интенсивной терапии стационара педиатрического отделения ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1" его состояние оценивалось как крайне тяжелое, угрожаемое жизни, в связи с течением онкологического заболевания IV стадии, с множественными метастазами в жизненно важные органы, а также в связи с уже имеющимися тяжелыми осложнениями на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания", - сообщает региональный Минздрав.

В.Шестаков находился в палате интенсивной терапии Черемховской городской больницы №1 с 5 декабря 2018 года.

В апреле 2017 года в результате обращения в Черемховскую городскую больницу №1 "было своевременно первично установлено развитие онкологического процесса, после чего ребенку проведено дообследование и лечение на протяжении 2017 и 2018 годов на базе онкологического гематологического отделения Иркутской областной детской клинической больницы, ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, также проведено нескольких блоков химиотерапии в ФГБУ НМИЦ имени Д. Рогачева, (г. Москва), НИИ онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург), на фоне которых выявлено прогрессирование заболевания". Несмотря на проведенное лечение, специалистами федеральных клиник ребенок признан инкурабельным (неизлечимым) и направлен на паллиативную терапию по месту жительства - в Черемховскую городскую больницу № 1, напомнили в иркутском Минздраве.