Школьные занятия отменены из-за морозов в шести районах Саратовской области

10.01.19 14:45

© РИА Новости. Игорь Руссак

10 января. Interfax-Russia.ru - Сильные морозы стали причиной отмены занятий в ряде школ Саратовской области, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель пресс-службы Минобразования региона Татьяна Роготова в четверг.

"В связи с низкой температурой воздуха в утренние часы 10 января отменены занятия для учащихся первых-шестых классов в школах Балаковского, Александрово-Гайского, Вольского, Новоузенского и Питерского районов области",- сказала собеседница агентства.

Кроме того, в Краснокутском районе отменены занятия для всех школьников.

По данным саратовского гидрометеоцентра, температура воздуха в ряде районов области снизилась до минус 27-29 градусов.