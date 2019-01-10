Врио Башкирии назначил Симандуева региональным полпредом при президенте РФ

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10 января. Interfax-Russia.ru - Полномочным представителем Башкирии при президенте РФ - заместителем премьер-министра регионального правительства назначен Роман Симандуев, сообщает пресс-служба башкирского правительства.
Ранее возглавлявший полпредство Фархад Самедов освобождён от исполнения обязанностей по собственному желанию и назначен советником главы Башкирии по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса на общественных началах, уточняется в сообщении.
Р.Симандуеву 55 лет, он окончил Московский текстильный институт, Московский юридический институт.
Трудовую деятельность начал в Пехорской фабрике Люберецкого трикотажно-прядильного объединения (Московская область). Позднее работал юристом в АО "Объединение ЭКСОДУС" (Москва), советником исполнительного директора городского попечительского совета правоохранительных органов (Москва), первым заместителем главы администрации Люберецкого района Московской области, вице-президентом "Главмосстроя" (Москва), советником отдела по обеспечению деятельности полномочного представителя президента РФ в Совете Федерации ФС РФ главного управления внутренней политики президента России, консультантом департамента по взаимодействию с ФС РФ и политическими партиями управления президента России по внутренней политике, референтом управления президента РФ по внутренней политике.