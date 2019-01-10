Мощный циклон пришел в Мурманскую область, объявлено штормовое предупреждение

10.01.19 15:14

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - На севере Мурманской области и в Кольском заливе Баренцева моря в четверг объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, с 12 часов в Печенгском районе и с 17 часов в Мурманске, по области и в заливе ожидается усиление ветра. Его скорость в порывах будет достигать 27 м/с. Кроме того, прогнозируется снег, метель и, как следствие, ухудшение состояния дорог.

Штормовая погода сохранится до конца суток.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на северо-запад надвигается мощный североатлантический циклон. Он принесет в Мурманскую область значительное потепление на фоне снегопадов и штормового ветра. Дневная температура поднимется с отметки минус 10-12 градусов до 2-7 ниже ноля. Ветер усилится и на побережье будет достигать 25 м/с с порывами до 33 м/с, в открытом море скорость может превысить ураганные значения - 30 м/с и более.

"Помимо штормового ветра и волн высотой до 7 м опасность для судоходства представляет формирование условий для быстрого обледенения судов и образования гололедных отложений. На дорогах Мурманской области сильная гололедица", - отмечалось в сообщении синоптиков.

К 11 января циклон достигнет Карелии и Ленинградкой области. В этих регионах в отдельных районах потеплеет до плюс 1 градуса, местами пройдет сильный мокрый снег, местами возможны метели. Скорость ветра в Ленинградской области ожидается до 18 м/с, в Карелии - до 20 м/с. Также непогода ожидается на западе Архангельской области.