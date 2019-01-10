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Пляжи и водоемы Северо-Запада загрязнены микропластиком, его влияние на здоровье предстоит исследовать

© РИА Новости. Илья Тимин
10 января. Interfax-Russia.ru - Исследования ученых Института озероведения РАН и Российского государственного гидрометеорологического университета показали повсеместное наличие микропластика на пляжах и водоемах Северо-Запада.

Как сообщил журналистам в четверг директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков, на каждый литр воды из Ладожского озера и его притоков приходится одна частица микропластика размером от 1 микрона до 5 мм.

"Но если размер частиц уменьшить, то, боюсь, его концентрация будет расти в геометрической прогрессии. Основными источниками микропластика являются косметика, моющие и чистящие средства - это первичный микропластик, а также вторичный - результат разложения, рассыпания, например, бутылок и пакетов. Более того, некоторые виды биоразлагаемых пакетов наносят еще больше ущерба: естественный клей, которым склеены частички пакетов, например, крахмал, быстро разлагается, и пакет еще быстрее распадается на мелкие фракции, становясь источником микропластика. Это касается не всех биоразлагаемых пакетов, хотя, боюсь, что большинства", - отметил Ш.Поздняков.

Он отметил, что действующие очистные сооружения справляются с крупными частицами, но выразил опасения, что по мере уменьшения минимального размера анализируемых частиц ситуация будет ухудшаться.

Ученый подчеркнул, что в России сегодня не существует нормативов по допустимой концентрации микропластика в воде, поэтому говорить о степени его угрозы здоровью сложно. Необходимо проводить исследования, которые и должны стать основой для разработки нормативов, а также исследования по оценке воздействия микропластика на человека.

Со своей стороны начальник управления научных и инновационных исследований Российского государственного гидрометеорологического университета Александра Ершова добавила, что одним из основных источников загрязнения водоемов региона становятся пляжи.

По ее словам, летом 2018 года ученые университета обследовали все доступные пляжи Финского залива и Невской губы и обнаружили, что больше всего пластика прибивается к северному побережью Невской губы, на юге его гораздо меньше. Исследователи отметили, что городские пляжи различаются по степени очистки от крупного мусора, но микропластик обнаружен во всех образцах воды, вне зависимости от визуальной чистоты территорий.

Участники исследования отмечают, что во всех водоемах Северо-Запада, в том числе в Ладожском озере и Финском заливе, концентрация пластика примерно одинаковая.

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