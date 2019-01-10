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10.01.19 15:38
Калининградский янтарный комбинат выставит на аукцион более 15 т янтаря-сырца
На открытый аукцион комбинат выставляет 11 лотов весом от 500 кг до 3 тонн янтаря. Начальная цена - от 2,7 млн рублей до 16,7 млн рублей.
В настоящее время комбинат также продает янтарь на электронной бирже "Санкт-Петербург". За декабрь 2018 года предприятие провело на площадке 65 сделок на сумму около 112 млн рублей, реализовав около 25 тонн янтаря.
На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат". В 2018 году объем добычи янтаря составил 500 тонн, что на 10,4% больше показателя 2017 года.
Комбинат также владеет лицензией на разработку Малышевского месторождения изумрудов, которое является крупнейшим в Евразии и имеет статус месторождения федерального значения. Его проектная мощность - 400 тыс. тонн руды в год.
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