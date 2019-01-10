Калининградский янтарный комбинат выставит на аукцион более 15 т янтаря-сырца

10.01.19 15:38

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 января. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" 28 января 2019 года планирует провести аукцион по продаже янтаря-сырца весом 15,5 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятии.

На открытый аукцион комбинат выставляет 11 лотов весом от 500 кг до 3 тонн янтаря. Начальная цена - от 2,7 млн рублей до 16,7 млн рублей.

В настоящее время комбинат также продает янтарь на электронной бирже "Санкт-Петербург". За декабрь 2018 года предприятие провело на площадке 65 сделок на сумму около 112 млн рублей, реализовав около 25 тонн янтаря.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат". В 2018 году объем добычи янтаря составил 500 тонн, что на 10,4% больше показателя 2017 года.

Комбинат также владеет лицензией на разработку Малышевского месторождения изумрудов, которое является крупнейшим в Евразии и имеет статус месторождения федерального значения. Его проектная мощность - 400 тыс. тонн руды в год.