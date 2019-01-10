Главный ярославский следователь стал советником губернатора по вопросам лесного комплекса и природопользования

10.01.19 15:55

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

10 января. Interfax-Russia.ru - В Ярославской области на должность советника губернатора назначен Олег Липатов, ранее руководивший региональным следственным управлением СКР, сообщает пресс-служба правительства области.

"В должности советника губернатора Олег Липатов будет курировать вопросы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования, недропользования и охраны окружающей среды, животного мира и биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года О.Липатов вышел на пенсию с поста руководителя следственного управления СКР по Ярославской области. В этой должности он работал с момента основания СКР. Ранее он 20 лет был сотрудником прокуратуры.