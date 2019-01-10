Цены на бензин в РФ в 2018 году более чем вдвое превысили инфляцию

10.01.19 16:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 января. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены на бензин в России в декабре 2018 года снизились на 0,1%, в то время как рост инфляции за тот же период составил 0,8%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг.

При этом за весь 2018 год бензин подорожал на 9,4%, что выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (инфляция в минувшем году составила 4,3%).

В ноябре цены увеличились на 0,2% после роста на 0,4% в октябре, на 0,1% в сентябре. При этом в августе и июле после снижения акцизов и договоренностей властей с нефтяниками бензин дешевел по 0,3% и 0,2% соответственно.

Первый в 2018 году этап мер правительства для решения проблемы топливной инфляции был обусловлен бурным ростом цен, который пришелся на конец весны - начало лета - на 2,1% цены на бензин выросли в июне и на 5,6% в мае. В апреле они повысились на 1%, в марте и феврале оставались стабильными, а в январе - демонстрировали рост на 0,4%.

В то же время, тарифы ЖКХ в 2018 году росли чуть меньше инфляции. Так, цена жилищных услуг выросла на 3,2%, в то время как коммунальных - на 4,1%.

Холодное водоснабжение стало дороже на 5%, водоотведение - на 5,7%, горячее водоснабжение - на 4,4%, отопление - на 3,8%, газоснабжение - на 3%, электроснабжение - на 3,9%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 4%, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников жилья в результате приватизации подорожали на 3,6%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на капитальный ремонт) - на 3,1%.