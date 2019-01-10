|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.01.19 16:18
У Балтийской военно-морской базы сменился командир
"До назначения на новую должность Александр Пешков проходил службу в должности заместителя командующего разнородных сил Северного флота. Прежний командир БВВМБ контр-адмирал Александр Щербицкий был назначен на должность начальника военно-морского института ВУНЦ ВМФ ВМА г. Санкт-Петербург", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, командующий флотом адмирал А.Носатов представил А.Пешкова офицерам штаба флота.
А. Пешков ранее занимал должность начальника штаба - заместителя командира дивизии ракетных кораблей Северного флота. В 2012 году он был назначен на должность заместителя командующего флотилией разнородных сил Северного флота.
Балтийская военно-морская база расположена в городе Балтийске в Калининградской области.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket