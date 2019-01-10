До 150 КАМАЗов потребуется для расчистки затопленного Тушинского тоннеля

10.01.19 16:41

© РИА Новости. Нина Зотина

10 января. Interfax-Russia.ru - Более 150 КамАЗов потребуется для вывоза песка из подтопленного Тушинского тоннеля, считает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Песка очень много. По моей оценке, нужно до 150 автомобилей КАМАЗ, чтобы вывезти этот песок, или даже больше", - заявил М.Ликсутов в эфире канала "Россия 24".

По его словам, все уборочная техника, КАМАЗы и погрузочные машины готовы.

"Частично мы уже вывозим, 30 машин уже уехало", - сказал глава департамента транспорта.

М.Ликсутов подчеркнул, что движение будет запущено после уборки воды и песка из тоннеля.

"Достаточно убрать из тоннеля воду и песок, и движение будет запущено", - сказал он.

В свою очередь в ГИБДД Москвы прорабатывает временную схему в районе подтопления Тушинского тоннеля в Москве.

"В настоящий момент прорабатывается временная схема движения в районе Волоколамского шоссе",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сотрудники Госавтоинспекции оказывают непрерывное содействие жителям района с целью подъезда к своим домам.

"Сотрудники ГИБДД информируют, что при этом жителям необходимо при себе иметь паспорт",- напомнили в ГИБДД.