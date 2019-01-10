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10.01.19 16:41
До 150 КАМАЗов потребуется для расчистки затопленного Тушинского тоннеля
"Песка очень много. По моей оценке, нужно до 150 автомобилей КАМАЗ, чтобы вывезти этот песок, или даже больше", - заявил М.Ликсутов в эфире канала "Россия 24".
По его словам, все уборочная техника, КАМАЗы и погрузочные машины готовы.
"Частично мы уже вывозим, 30 машин уже уехало", - сказал глава департамента транспорта.
М.Ликсутов подчеркнул, что движение будет запущено после уборки воды и песка из тоннеля.
"Достаточно убрать из тоннеля воду и песок, и движение будет запущено", - сказал он.
В свою очередь в ГИБДД Москвы прорабатывает временную схему в районе подтопления Тушинского тоннеля в Москве.
"В настоящий момент прорабатывается временная схема движения в районе Волоколамского шоссе",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что сотрудники Госавтоинспекции оказывают непрерывное содействие жителям района с целью подъезда к своим домам.
"Сотрудники ГИБДД информируют, что при этом жителям необходимо при себе иметь паспорт",- напомнили в ГИБДД.
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