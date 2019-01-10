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10.01.19 17:01
Фура, автобус и "легковушка" столкнулись в Прикамье, пострадали семь человек
ДТП произошло на автодороге М7-Волга в Очерском районе около 15:45 местного времени.
"По предварительным данным, автобус ПАЗ и "Лада Гранта" двигались со стороны Ижевска в направлении Перми. Водители этих транспортных средств одновременно стали совершать обгон по встречной полосе. Водитель "Лады" не справился с управлением, в результате автобус и легковой автомобиль столкнулись с фургоном "Scania", который ехал по встречной полосе", - сказал собеседник агентства.
В результате ДТП пострадали семь человек: шесть пассажиров автобуса и водитель "Лада Гранта", они доставлены в больницу. Погибших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии.
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