Фура, автобус и "легковушка" столкнулись в Прикамье, пострадали семь человек

10.01.19 17:01

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 января. Interfax-Russia.ru - Семь человек получили травмы в Пермском крае в результате ДТП с участием автобуса, легкового и грузового автомобилей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального управления МВД в четверг.

ДТП произошло на автодороге М7-Волга в Очерском районе около 15:45 местного времени.

"По предварительным данным, автобус ПАЗ и "Лада Гранта" двигались со стороны Ижевска в направлении Перми. Водители этих транспортных средств одновременно стали совершать обгон по встречной полосе. Водитель "Лады" не справился с управлением, в результате автобус и легковой автомобиль столкнулись с фургоном "Scania", который ехал по встречной полосе", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали семь человек: шесть пассажиров автобуса и водитель "Лада Гранта", они доставлены в больницу. Погибших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии.