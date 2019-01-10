Роскомнадзор проверит соблюдение Би-Би-Си лицензионных требований

10.01.19 17:33

© РИА Новости. Сергей Пятаков

10 января. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор с 14 по 31 января проведет проверку соблюдения вещателем телеканала "BBC World News" в РФ лицензионных и обязательных требований в сфере радиовещания, в частности, о прямом или косвенном контроле со стороны иностранных организаций.

"В период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В сообщении отмечается, что 9 января ООО "Бритиш телевижн" (вещатель телеканала "BBC World News" в РФ) был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций.

"Срок предоставления сведений - 16 января 2019 года", - уточнил в Роскомнадзоре.