Роскомнадзор обнаружил на сайте Би-Би-Си материалы, транслирующие идеологию террористов

10.01.19 17:42

© РИА Новости. Михаил Маркив

10 января. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор выявил на сайте Би-Би-Си материалы, которые по результатам экспертизы могут быть признаны нарушающими антиэкстремисткое законодательство.

Согласно сообщению ведомства, поступившему в "Интерфакс" в четверг, в отношении интернет-ресурсов Би-Би-Си (в том числе https://www.bbc.com/russian) проводится проверка контента на предмет соблюдения требований российского законодательства.

"В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади)", - говорится в сообщении Роскомнадзора. (Аль-Багдади является главой запрещенной в России группировки ИГИЛ - ИФ).

"Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России.

21 декабря прошлого года Роскомнадзор сообщил, что в ответ на вынесение Ofcom решения о нарушении правил вещания телеканалом RT начинает проверку канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете. В ведомстве уточнили, что проверка проводится "на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству".

В Би-Би-Си в ответ на запрос "Интерфакса" сообщили, что соблюдают нормы законодательства в России при предоставлении информации своей аудитории.

Британский медиарегулятор Ofcom в ответе на запрос "Интерфакса" относительно решения Роскомнадзора заявил, что у него "нет комментариев по этой теме".

Проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - это ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что к Би-Би-Си накопилось много вопросов в связи с ангажированностью освещения событий, в частности, по Сирии и внутрироссийским темам.

Накануне, 20 декабря, стало известно, что Ofcom может принять ряд мер против Russia Today, включая штраф в 250 тыс. фунтов стерлингов или отзыв лицензии.

Как сообщало агентство Bloomberg, Ofcom решил, что телеканал RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года. Регулятор обнаружил нарушения принципа беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля. Медиарегулятор отмечает, что передачи транслировались "после событий с отравлением" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта.

По данным Associated Press, нарушения обнаружены в передачах, "в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии".

В свою очередь, в пресс-службе телеканала заявили, что "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей". "Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - говорилось в сообщении на сайте RT. По мнению телеканала, Ofcom не до конца учёл аргументы, приведённые RT в ходе расследования. Там добавили, что крайне разочарованы выводами британского регулятора, "большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей".