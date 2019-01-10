Открыто движение по Тушинскому тоннелю в Москве

10.01.19 18:23

© РИА Новости. Нина Зотина

10 января. Interfax-Russia.ru - Движение транспорта на Волоколамском шоссе после аварии на Канале имени Москвы, произошедшей в четверг утром, полностью восстановлено.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время транспорт по Тушинскому тоннелю, в который в течение дня вылились тонны воды и песка, движется в обычном режиме в обоих направлениях, а временные схемы движения прекратили свое действие.

Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка Канала имени Москвы.

Со своей стороны в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы" сообщали, что вода в Тушинский тоннель больше не поступает. "По состоянию на 16:30 МСК уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около 1 м. Поступление воды в тоннель удалось прекратить. В ближайшее время - до 18:00 - планируется спустить воду до нулевого уровня",- сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

По словам собеседника агентства, после этого будут произведены изыскательские работы, даны экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия.

"Его возможной причиной могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля", - сообщили в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин через свой Twitter сообщал, что противоаварийные работы заканчиваются в Тушинском туннеле на Волоколамском шоссе, "в 18:00-18:30 запустим движение".

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили "Интерфаксу", что движение по Тушинскому тоннелю в Москве, над которым в четверг утром произошла авария на канале им.Москвы, запустят в течение получаса.

По словам собеседника агентства, сначала по тоннелю будет запущен городской пассажирский транспорт, затем - весь остальной транспорт.

Между тем, как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время на Волоколамском шоссе над ликвидацией последствий аварии работают десятки единиц уборочной техники и самосвалов.

При этом движение трамваев с Волоколамского шоссе на улицу Свободы в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.