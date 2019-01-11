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11.01.19 06:12
"ИрАэро" приостановила рейсы Владивосток-Москва из-за низкого спроса
"Мы приостановили выполнение полетов в связи с низкой заполняемостью рейсов. Прекратили, как минимум, до весенне-летнего сезона", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что "ИрАэро" в августе начала выполнять авиарейсы из Владивостока в Москву на Boeing-777-200ER и планировала осуществлять их до 15 сентября. Позже компания решила пролонгировать маршрут на зиму 2018-2019 годы.
В ноябре прошлого года заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов и первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко договорились, что "ИрАэро" с 1 декабря 2018 года сделает рейс Владивосток-Москва регулярным. Из аэропорта "Домодедово" во Владивосток компания летала по средам, пятницам и субботам, обратно - по четвергам, субботам и воскресеньям.
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