Более тонны морского ежа изъяли пограничники на Сахалине у браконьеров

11.01.19 06:31

© РИА Новости. Антон Денисов

11 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело завели в четверг на Сахалине пограничники за незаконный вылов более 1 тонны морского ежа, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Сахалинской области в пятницу.

"8 января на побережье Охотского моря в Корсаковском районе сотрудники Пограничного управления остановили грузовой автомобиль "Урал". В ходе осмотра транспортного средства в кузове обнаружено более 1 тонны морского деликатеса, резиновая лодка, руль-мотор и водолазное снаряжение. Ущерб государству составляет около 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело заведено по ч. 3. ст. 256 УК РФ (браконьерство).