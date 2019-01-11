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11.01.19 06:39
Два бензовоза провалились под лед в Якутии на ФАД "Колыма"
"10 января в 21 час в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что на ледовой переправе через реку Алдан в 16 км от села Мегино-Алдан под лед провалились два бензовоза. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По прибытию на место происшествия установлено, что на 366 км. ФАД "Колыма" провалились под лед два бензовоза, принадлежащие частному предпринимателю. Они перевозили дизтопливо на нефтебазу в поселок Хандыга.
"В результате происшествия произошла утечка дизтоплива, ее объем и площадь разлива устанавливаются. Предположительной причиной случившегося стало превышение тоннажа грузоперевозок на данном участке", - отмечается в сообщении.
В данное время на месте происшествия работают бульдозер с тралом и две машины для перекачки топлива.
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