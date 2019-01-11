Водители утонувших бензовозов проигнорировали запрет выезда на лед тяжелых машин

11.01.19 06:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 января. Interfax-Russia.ru - Два бензовоза, которые провалились под лед на ФАД "Колыма", следовали с превышенной массой, допустимой на автозимнике, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Якутии.

"Водители транспортных средств с массой более 40 тонн проигнорировали требования дорожных знаков 3.11 "Ограничение массы" в 30 тонн, установленных при заезде на ледовый автозимник. Согласно товарно-накладной документации один из бензовозов был гружен дизтопливом свыше 26 тонн, второй - свыше 25 тонн. Вес одного грузовика составляет около 15 тонн", - говорится в сообщении.

В результате данного происшествия в реку вылилось дизельное топливо, а также создана помеха дорожному движению по ледовому автозимнику.

В отношении водителей большегрузов составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. По факту происшествия проводится проверка.

В свою очередь пресс-служба МЧС Якутии отмечает, что на месте происшествия произведена перекачка топлива.

"Произведена перекачка топлива из цистерн застрявших автомобилей в прибывшие бензовозы. Начаты работы по извлечению автомобилей изо льда", - говорится в сообщении.

Водители самостоятельно выбрались из автомобилей. На месте происшествия отработала комиссия в составе представителей Министерства охраны природы, МВД, взяты пробы с поверхности воды и льда.