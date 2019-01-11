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Возбуждено административное дело в Якутии из-за попадания нефтепродуктов в реку Алдан

© РИА Новости. Владимир Федоренко
11 января. Interfax-Russia.ru - Возбуждено административное дело по факту разлива топлива в реке Алдан после того, как два бензовоза провалились под лед, определяется размер ущерба, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

"Первая машина провалилась на правой стороне ледовой дороги на глубину примерно 1,5 метра. На момент проверки утечка нефтепродуктов не обнаружена. Вторая машина провалилась под лед в 25 метрах от первой машины. Рядом с машиной на поверхности льда обнаружены пятна ГСМ. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составила 1,5 метра на 2,5 метра", - говорится в сообщении.

Госинспекторами Томпонской инспекции государственного экологического надзора отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований, составлен акт осмотра. Возбуждено административное дело.

"Произведена откачка нефтепродуктов. Размер ущерба, причиненный реке Алдан, будет определен после расчета объема разлитых нефтепродуктов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на ледовой переправе через реку Алдан на 366 км. "ФАД Колыма" два бензовоза, принадлежащих частному предпринимателю, провалились под лед. Они перевозили дизтопливо на нефтебазу в поселок Хандыга.

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