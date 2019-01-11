Лавинная опасность объявлена на Камчатке

11.01.19 07:37

© РИА Новости. Альбина Олисаева

11 января. Interfax-Russia.ru - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин из-за циклона объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в пятницу региональный Противолавинный центр.

"С 12 по 14 января включительно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский - лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.