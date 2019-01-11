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11.01.19 08:39
Питьевая вода стала причиной отравления более 70 человек в Дагестане
"Центр гигиены и эпидемиологии в результате лабораторных исследований установил, что причиной отравления десяток людей в Казбековском районе Дагестана стала загрязнения питьевая вода", - сказал представитель ведомства.
По его словам, на период эпидемиологического неблагополучия прекращена работа всех общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также будет проведена вакцинация населения против вирусного гепатита А и фагирование дизентерийным бактериофагом.
Как сообщалось ранее, более 70 человек, в том числе более 50 детей, обратились к врачам с жалобами на отравление. Из них были госпитализированы 11 детей и пятеро взрослых.
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