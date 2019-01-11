Военные инженерных и ж/д войск будут ликвидировать завалы в районе Бурейского водохранилища

11.01.19 08:53

© РИА Новости. Игорь Агеенко

11 января. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ по поручению президента России привлечет военнослужащих инженерных и железнодорожных войск для ликвидации завалов в районе Бурейского водохранилища, образовавшихся в результате обрушения скального массива в декабре 2018 года.

"Учитывая значительные объемы обрушения скального массива к ликвидации завалов будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск со специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация", - говорится в сообщении МО РФ.

По данным оборонного ведомства, в Хабаровский край для выполнения рекогносцировки в район Бурейского водохранилища вылетела оперативная группа Минобороны России и Восточного военного округа.

"Военные инженеры на месте проведут оценку обстановки и определят необходимый состав сил и средств для проведения работ на месте обвала с учетом удаленности от населенных пунктов и транспортных коммуникаций и сложных погодных условий (низкие температуры) ", - отметили в Минобороны.

"При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали", - подчеркнули в оборонном ведомстве.