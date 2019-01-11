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11.01.19 09:28

Собянин назначил ряд руководителей в стройкомплексе Москвы

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
11 января. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин произвел ряд кадровых назначений в департаментах стройкомплекса столицы.

Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии Москвы.

Так, на должность первого замглавы департамента градостроительной политики Москвы назначен Максим Степанов, работавший ранее на посту замруководителя этого же ведомства. Заместителем главы департамента градостроительной политики стал Дмитрий Стулов, который до последнего времени являлся заместителем префекта Восточного округа Москвы.

Кроме того, на должности заместителей руководителя департамента строительства столицы назначены Карен Оганесян и Сергей Сущенко (до недавнего времени работал первым замглавы департамента градостроительной политики).

Еще одним распоряжением С.Собянина на пост замруководителя департамента информационных технологий Москвы назначен Андрей Бородин.

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