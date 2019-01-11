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11.01.19 09:52
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Сыктывкаре возросло до 21, возбуждено дело
Дело расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Назначено проведение ряда экспертиз", - отмечается в сообщении.
В настоящее время госпитализированы восемь человек, из них шесть взрослых и два ребенка.
В пресс-службе также уточнили, что водитель грузового автомобиля в течение года трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них дважды - за превышение скорости.
Как сообщалось, вечером 10 января в Сыктывкаре на трассе возле моста через реку Сысолу лесовоз не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу, который ехал в сторону поселка Краснозатонский, и столкнулся с ним. Следствие начало проверку по факту ДТП.
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