Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Сыктывкаре возросло до 21, возбуждено дело

11.01.19 09:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 января. Interfax-Russia.ru - Полиция в Коми возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза, в котором пострадал 21 человек, в том числе пять детей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в пятницу.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Назначено проведение ряда экспертиз", - отмечается в сообщении.

В настоящее время госпитализированы восемь человек, из них шесть взрослых и два ребенка.

В пресс-службе также уточнили, что водитель грузового автомобиля в течение года трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них дважды - за превышение скорости.

Как сообщалось, вечером 10 января в Сыктывкаре на трассе возле моста через реку Сысолу лесовоз не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу, который ехал в сторону поселка Краснозатонский, и столкнулся с ним. Следствие начало проверку по факту ДТП.