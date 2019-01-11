Школьники Ханты-Мансийска остались дома из-за 30-градусного мороза

11.01.19 10:12

© РИА Новости. Александр Викулов

11 января. Interfax-Russia.ru - Занятия первой и второй смены в школах Ханты-Мансийска с первого по девятый классы отменены, сообщается на сайте Гидрометцентра муниципалитета в пятницу.

Со ссылкой на департамент образования города Ханты-Мансийска сообщается, что отмена занятий связана с низкой температурой воздуха.

Согласно сообщению, температура воздуха в Ханты-Мансийске минус 30 градусов, влажность 71%.