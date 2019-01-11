Циклон "Дональд" оставил без света еще около 2 тыс. жителей Карелии

11.01.19 14:18

© РИА Новости. Руслан Шамуков

11 января. Interfax-Russia.ru - Электроснабжение нарушено в шести поселках Питкярантского района Карелии из-за непогоды, в дома жителей Лахденпохского района свет вернули.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, в настоящее время без электричества в Питкярантском районе остаются около 2 тыс. человек.

Кроме того, аварийные бригады "Карелэнерго" восстановили электроснабжение в Лахденпохском и Суоярвском районах Карелии. Линия электропередачи напряжением 35 кВ "Липпола - Кузнечное" и подстанция 35 кВ "Вешкелицы" снова введены в работу, говорится в пресс-релизе энергетиков.

Как сообщалось, в Лахденпохском районе Карелии из-за непогоды без света остались более 4 тыс. человек в трех сельских поселениях. ЛЭП "Липпола - Кузнечное" вышла из строя в 4.50 мск пятницы.

По информации пресс-службы МРСК Северо-Запада, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Карелии из-за мощного североатлантического циклона "Дональд" персонал компании переведен на усиленный режим работы.

В ночь на 11 января циклон принес на Северо-Запад сильные метели и шквалистый ветер, на побережье Баренцева моря ветер превышал 30 м/с, в Архангельской области прогнозируются порывы до 20 м/с.