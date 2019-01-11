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11.01.19 14:18
Циклон "Дональд" оставил без света еще около 2 тыс. жителей Карелии
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, в настоящее время без электричества в Питкярантском районе остаются около 2 тыс. человек.
Кроме того, аварийные бригады "Карелэнерго" восстановили электроснабжение в Лахденпохском и Суоярвском районах Карелии. Линия электропередачи напряжением 35 кВ "Липпола - Кузнечное" и подстанция 35 кВ "Вешкелицы" снова введены в работу, говорится в пресс-релизе энергетиков.
Как сообщалось, в Лахденпохском районе Карелии из-за непогоды без света остались более 4 тыс. человек в трех сельских поселениях. ЛЭП "Липпола - Кузнечное" вышла из строя в 4.50 мск пятницы.
По информации пресс-службы МРСК Северо-Запада, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Карелии из-за мощного североатлантического циклона "Дональд" персонал компании переведен на усиленный режим работы.
В ночь на 11 января циклон принес на Северо-Запад сильные метели и шквалистый ветер, на побережье Баренцева моря ветер превышал 30 м/с, в Архангельской области прогнозируются порывы до 20 м/с.
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