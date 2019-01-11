Два истребителя Су-34 поступили в Центральный военный округ

11.01.19 10:50

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

11 января. Interfax-Russia.ru - Истребители-бомбардировщики Су-34 поступили в состав авиационного полка Центрального военного округа в Челябинской области по гособоронзаказу, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Самолеты перебазированы на пункт постоянной дислокации - аэродром Шагол", - говорится в сообщении.

Экипажи прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов, освоили летную практику и элементы высшего пилотажа.

В 2018 году на вооружение ЦВО уже поступали 16 Су-34, которые сформировали первую в округе эскадрилью современных истребителей-бомбардировщиков.

Су-35 разработки компании "Сухой" - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.