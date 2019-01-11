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Третья ВПП Шереметьево будет работать с ограничениями из-за близлежащих поселений

© РИА Новости. Максим Блинов
11 января. Interfax-Russia.ru - Строящаяся в аэропорту "Шереметьево" третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) из-за близкого расположения населенных пунктов будет принимать ночные рейсы в ограниченном режиме, говорится в пояснительной записке к законопроекту, который касается порядка установления приаэродромных территорий в РФ. Документ разработан Минтрансом РФ.

"Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать - из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить", - указано в записке, опубликованной на портале regulation.gov.ru.

Кроме того, там указано, что на выкуп земель, находящихся в зоне строительства ВПП-3, в 2011-2015 гг. федеральный бюджет потратил 5,4 млрд руб.

Летом 2017 года был принят федеральный закон, который обязал аэропорты установить на своих приаэродромных территориях (земли в радиусе 30 км) семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. В первой, самой жесткой, можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, в седьмой возможны ограничения застройки, если уровень авиационных шумов превышает допустимый и вредит здоровью. За то, что на земли и недвижимость наложены ограничения в использовании, аэропорт должен платить компенсации их владельцам. Жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, смогут требовать расселения также за счет аэропортов.

Осенью прошлого года Международная ассоциация аэропортов сообщала, что ни в одном аэропорту гражданской авиации РФ приаэродромная территория так и не была установлена. Основная причина в том, что не был определен порядок расчета возмещения ущерба в связи с ограничениями использования земель и объектов недвижимости.

ВПП-3 "Шереметьево" строится с 2009 года, в декабре гендиректор аэропорта Михаил Василенко анонсировал ее открытие в апреле 2019 г. Ранее сообщалось, что запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час.

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