Компании Дерипаски будут зарегистрированы в САР в начале февраля - Алиханов

11.01.19 11:07

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 января. Interfax-Russia.ru - Специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрирует девять компаний в начале февраля, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

"Всех интересантов, которые подали документы, а их на сегодня девять, мы планируем зарегистрировать до 5 февраля. Это компании, которые входят в орбиту Олега Дерипаски, имеются и другие известные фамилии, которые тоже с нами работают. Как только процесс регистрации завершится, мы о них сообщим и назовем", - заявил А.Алиханов.

При этом он отметил, что регистрацию резидентов САР проведет региональная компания "Корпорация развития Калининградской области", которая учреждена местным правительством и получила полномочия на основе регионального закона.

Как сообщалось, 6 августа 2018 года президент РФ подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Согласно основному закону "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат.

Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов - на этом в ходе обсуждения законопроектов настоял ЦБ.

В САР на острове Октябрьский планирует перейти холдинговая компания En+, контролирующая "РусАл" и "ЕвроСибЭнерго". Между тем, из решения американского регулятора OFAC, отвечающего за правоприменение в области санкций, следует, что смена юрисдикции возможна только по решению нового независимого совета директоров En+ и по согласованию с OFAC.