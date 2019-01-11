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Экс-мэру Йошкар-Олы ужесточен приговор в части выплаты штрафа

© РИА Новости. Владимир Федоренко
11 января. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Марий Эл изменил приговор бывшему мэру Йошкар-Олы Павлу Плотникову, ранее осужденному за взяточничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства напомнил, что в сентябре 2018 года Йошкар-Олинский городской суд приговорил П.Плотникова к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 17 млн рублей и лишением права занимать соответствующие должности на пять лет.

"Приговор был обжалован, и заседание Верховного суда Марий Эл состоялось 10 января. Суд увеличил штраф П.Плотникову с 17 млн до 22,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Также срок лишения П.Плотникова права занимать соответствующие должности снижен с пяти до трех лет.

П.Плотников возглавлял администрацию Йошкар-Олы с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы проголосовали за расторжение контракта с ним в связи с утратой доверия. 3 декабря 2015 года экс-мэр был задержан, следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 5 декабря он был заключен под стражу.

По версии следствия, в июне 2014 года П.Плотников, являясь первым заместителем мэра Йошкар-Олы - председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, получил от предпринимателя взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

Позже следственные органы возбудили в отношении экс-мэра еще одно уголовное дело - по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии следствия, П.Плотников, работая в администрации Йошкар-Олы в должностях председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, первого заместителя главы администрации города и главы городской администрации, в 2012-2015 гг. незаконно занимался предпринимательской деятельностью. В частности, он через доверенных лиц управлял деятельностью ООО "Столица-Строй", занимающегося жилищным строительством.

23 мая 2016 года Йошкар-Олинский суд приговорил к 9 годам колонии местного предпринимателя А.Туруева, обвиняемого в подготовке убийства П.Плотникова во время его работы мэром Йошкар-Олы.

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