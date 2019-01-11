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Аэропорт Нижнего Новгорода допущен к приему самолета A330-200

© РИА Новости. Виталий Аньков
11 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты регионов") допущен к приему пассажирского воздушного судна A330-200, сообщает пресс-служба аэропорта.

Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Самолет A330-200 является дальнемагистральным и широкофюзеляжным, позволяет перевозить более 250 человек.

В пресс-релизе отмечается, что прием аэропортом такого воздушного судна снижает себестоимость перевозки и повышает уровень комфорта для пассажиров. В 2018 году после завершения реконструкции и ввода второй взлетно-посадочной полосы аэропорт начал разово принимать такие дальнемагистральные самолеты, как A310 и А340, а также Boeing-777. За последние два месяца это третий постоянный допуск к приему нового вида воздушного судна, который получил нижегородский аэропорт.

Ранее аэропорт был допущена к приему грузовых Boeing-747-400F и B747-8F.

Как сообщалось ранее, реконструированная взлетно-посадочная полоса (ВПП-1) и новая вышка командно-диспетчерского пункта были введены в эксплуатацию в аэропорту Нижнего Новгорода в конце апреля 2018 года. ВПП-1 до реконструкции использовалась последние годы, главным образом, как рулежная дорожка. В ходе реконструкции покрытие полосы было усилено, длина дорожки - увеличена с 2,5 км до 3 км, что позволяет принимать самолеты Boeing-747-400, Ан-124 "Руслан", Ил-96-300.

В нижегородского аэропорту также функционирует ВПП-2 длиной 2,8 км с цементобетонным покрытием.

Международный аэропорт Нижний Новгород является основным запасным аэродромом московского авиаузла.

ПАО "МАНН" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (MOEX: MAKU) (Самара), МАНН и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Также реализуются проекты строительства нового аэропорта "Гагарин" (Саратов), модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

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