Резкие перепады температуры, снегопад и гололед ожидаются в Волгоградской области

11.01.19 12:14

© РИА Новости. Владимир Песня

11 января. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды, связанное с резким перепадом температуры, прогнозируется в ближайшие два дня в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в пятницу.

"По прогнозам Волгоградского центрального гидрометцентра, в ближайшие два дня на территории Волгоградской области ожидается резкий перепад температурного режима. Существует вероятность перехода минусовых температурных отметок выше 0 С. Также прогнозируется выпадение снега, гололедно-изморозевые явления, усиление ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прогнозируемые сложные погодные условия увеличивают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднением движения автодорогах Волгоградской области, также возможны нарушения энергоснабжения в населенных пунктах.

В готовности к применению находятся мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники, оснащенные необходимым оборудованием для жизнеобеспечения, чтобы водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию, смогли обратиться за помощью, переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства. Также в готовности к выдвижению находится мобильная группа специализированно пожарно-спасательной части, на вооружении которой имеется тяжелая инженерная техника, снегоходы, высокопроходимые квадроциклы, болотоходы, современные образцы аварийно-спасательного инструмента и снаряжения.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния.