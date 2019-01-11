Ростовская область в 2019г увеличит затраты на расселение из аварийного жилья на 38%

11.01.19 12:36

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 января. Interfax-Russia.ru - Ростовская область в 2019 году направит на расселение из аварийного жилья 831,16 млн рублей, сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении, в 2018 году на эти цели было направлено 600,8 млн рублей. Таким образом, в текущем году затраты вырастут на 38%.

В пресс-релизе отмечается, что в регионе действует областная программа, в рамках которой до 2030 года планируется расселить фонд, признанный в период с 1 января 2012 года по 1 июня 2016 года, это - 165 тыс. кв. метров, или 3,955 тыс. семей.

Общий объем финансирования программы - 7,4 млрд рублей.

"В рамках первого этапа (срок реализации - 2018-2019 годы) планируем расселить 481 семью из 19,7 тыс. кв. метров аварийного фонда, который расположен в 12 муниципальных образованиях. Это - Белокалитвинский, Красносулинский, Октябрьский, Тацинский и Усть-Донецкий районы, города Гуково, Донецк, Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новошахтинск", - отметил министр строительства, архитектуры и регионального развития региона Сергей Куц, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ростовская область является одним из регионов, досрочно выполнивших программу по переселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. С 2013 года по 2017 год переселено 2,612 тыс. семей из 101,4 тыс. кв. метров аварийного фонда.