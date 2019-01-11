ФСБ просит продлить до конца апреля арест задержанных украинских моряков

11.01.19 13:11

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

11 января. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы на будущей неделе рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

"В суд поступили ходатайства Следственного управления ФСБ России о продлении меры пресечения в отношении украинских моряков. Заседания пройдут 15 января с 10:00 мск", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Она уточнила, что следствие просит продлить срок ареста обвиняемых "на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 26 апреля".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Е.Краснова пояснила, что следствие также ходатайствует перед судом о проведении судебных заседаний в закрытом от слушателей режиме. "Этот вопрос также будет разрешен судьями 15 января", - сказала представитель суда.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.