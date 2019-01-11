Губернатор Ульяновской области рассказал Медведеву о реализации в регионе крупных промышленных проектов

11.01.19 13:23

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 января. Interfax-Russia.ru - Первый в России завод по производству лопастей будет построен в 2019 году в Ульяновской области, компания Isuzu готовится открыть в регионе полностью локализованное производство автомобилей, сообщил губернатор области Сергей Морозов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Могу Вас проинформировать, что соответствующие решения были приняты и нашими партнёрами из корпорации "Роснано", из компании Vestas (международная датская компания), международной компанией "Фортум", которые построили у нас уже два больших ветропарка и готовы закончить уже в первой половине 2019 года новый завод, единственный завод в Российской Федерации по производству лопастей. Причём мы будем производить лопасти не только для Российской Федерации, но и для наших партнёров, как на востоке, так и на западе", - сказал глава региона.

На уточняющий вопрос Д.Медведева он ответил, что заказы уже есть из стран СНГ - Казахстана и Белоруссии, активно ведутся переговоры со среднеазиатскими государствами, есть интерес у Китая. "Для нас это очень большой рынок, мы уже сегодня вложили совместно с нашими партнёрами порядка 14 млрд рублей инвестиций, это не может нас не радовать",- сказал С.Морозов.

Он добавил, что решение о строительстве завода в регионе приняла японская компания Isuzu.

"Компания Isuzu - крупнейшая японская автомобильная корпорация - в конце прошлого года приняла окончательное решение, и в первой половине этого года мы начнём строительство крупного автомобильного завода этой компании с полной локализацией. Мы сейчас рассматриваем вопрос локализации не только всего, что связано с трансмиссией, покрасочными комплексами, сварочными комплексами, но и возможность локализовать в том числе двигатели", - отметил губернатор.

"Французская компания Legrand - тоже крупная компания, которая занимается производством низковольтной аппаратуры - это выключатели - от бытовых выключателей до крупных трансформаторов, выполнила все свои обязательства после одного из докладов вам и сегодня заканчивает строительство крупного завода",- добавил С.Морозов.

По его словам, в регионе активно занимаются производством новых материалов.

"Вы принимали участие в открытии завода "АэроКомпозит". Вокруг этого завода сейчас создаётся пул поставщиков новых материалов - не только композитных, а в целом новых материалов, которые будут использоваться возобновляемой энергетикой", - сказал губернатор.